Pedro Almodovar ve Penelope Cruz yeniden birlikte
Annem Hakkında Her Şey (Todo sobre mi madre) ve Dönüş (Volver) gibi filmlerinde yer alan, Acı ve Zafer (Dolor y gloria) adlı filmde de kritik bir role hayat veren Penelope Cruz, yönetmenin yeni filminde de başrollerden birini canlandırmaya hazırlanıyor.
Variety’nin haberine göre Almodovar, uzun bir süredir tasarı aşamasında olan projesi Madres Paralelas’ı salgın sürecinde tamamladı. Filmin konusu ise aynı günde doğum yapan iki farklı annenin, bebeklerini büyüttükleri hayatların pararlel hikayeler olarak anlatılması oluşturuyor. Çekimlerin ise Şubar 2021’de Madrid’de başlanması planlanıyor.