Pedro Almodovar ve Penelope Cruz yeniden birlikte

Oscar ve Goya ödüllü ünlü yönetmen Pedro Almodovar, birçok filminde birlikte çalıştığı Penelope Cruz'a yeni projesinde de yer verdi.

Annem Hakkında Her Şey (Todo sobre mi madre) ve Dönüş (Volver) gibi filmlerinde yer alan, Acı ve Zafer (Dolor y gloria) adlı filmde de kritik bir role hayat veren Penelope Cruz, yönetmenin yeni filminde de başrollerden birini canlandırmaya hazırlanıyor.

Variety’nin haberine göre Almodovar, uzun bir süredir tasarı aşamasında olan projesi Madres Paralelas’ı salgın sürecinde tamamladı. Filmin konusu ise aynı günde doğum yapan iki farklı annenin, bebeklerini büyüttükleri hayatların pararlel hikayeler olarak anlatılması oluşturuyor. Çekimlerin ise Şubar 2021’de Madrid’de başlanması planlanıyor.