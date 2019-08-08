Pek az nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘pek az’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘pek az'dır.
PEK AZ NE DEMEK: Alışılmış olandan, beklenenden ya da gerekenden daha az yetersiz anlamındadır.
PEK AZ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “pek az, pekaz” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı pek az şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
pekaz (Yanlış kullanım)
pek az (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Pek az kişi kimliği hakkında bilgi sahibi.”