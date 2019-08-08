Pek az nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘pek az’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Pek az nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘pek az’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘pek az’dır. Pek az mı, pekaz mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘pek az'dır.

PEK AZ NE DEMEK: Alışılmış olandan, beklenenden ya da gerekenden daha az yetersiz anlamındadır.

PEK AZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “pek az, pekaz” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı pek az şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

pekaz (Yanlış kullanım)

pek az (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Pek az kişi kimliği hakkında bilgi sahibi.”