Pek kapanış sayılmaz!

Bienalin bu edisyonunun ruhunu yansıtan film gösterimleri, performatif dersler, videolu podcastler, ses manzaraları, yürüyüşler ve sohbetlerden oluşan etkinlik Dele Adeyemo, Ibiye Camp ve Dámaso Randulfe, Black Athena Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna, Anna Puigjaner – MAIO & Alina Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi Coppola, Orkan Telhan & elii, theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi uluslararası tasarımcı, mimar ve sanatçıların projelerine odaklanıyor. Etkinliğin Can Remzi Ergen moderatörlüğünde gerçekleşecek açılış ve kapanış konuşmalarının konukları ise bienal direktörü Deniz Ova'nın yanı sıra bienalin küratoryal ekibi Mariana Pestana, Sumitra Upham ve Billie Muraben olacak.