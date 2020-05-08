Pembe Konağın Gelinleri online yayınlanacak

Gülsün Siren'in yazdığı, Engin Gürmen'in yönettiği, Zihni Göktay, Funda Postacı'nın rol aldığı oyun, İBB Şehir Tiyatroları'nda ilk kez 1999 yılında sahnelendi.

Satış işlemleri süren bir konakta, konağın son gelini Suzan ile eskici Antranik karşılaşırlar. Değişik karakterlerde ve ilginç davranışları olan konağın gelinleri üzerine konuşan bu ikili, bir yanıyla da onların yaşadıklarını, düşüncelerini canlandırırlar. İstanbul`un ve ülkenin toplumsal ve değer değişimini sunan oyun, insanların süreç içindeki yaklaşımlarını da sorguluyor.

İBB Şehir Tiyatroları'nın Mayıs ayında yayınlanacak diğer oyunları:

Yedi Kocalı Hürmüz 17 Mayıs 2020 Pazar15:00

İstanbul Efendisi 24 Mayıs 2020 Pazar15:00

Surname 2010 31 Mayıs 2020 Pazar15:00