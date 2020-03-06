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Pembe nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pembe mi, penbe mi, pempe mi, penpe mi?
Pembe nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pembe mi, penbe mi, pempe mi, penpe mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘pembe’dir. Pembe mi, penbe mi, pempe mi, penpe mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 6 Mart 2020 - 11:23

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘pembe'dir.

PEMBE NE DEMEK:

1- Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk.

2- Bu renkte olan.

PEMBE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin pembe mi, penbe mi, pempe mi, penpe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı pembe şeklinde olmalıdır.

penbe (Yanlış kullanım)
pempe (Yanlış kullanım)
penpe (Yanlış kullanım)
pembe (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“O kadar övgü dolu sözler aldı ki; yanakları pembeleşti.”

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