PEN 2019 Şiir Ödülü Süreyya Berfe’nin oldu

PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nin her yıl verdiği şiir ödülünün bu yılki sahibi Süreyya Berfe oldu. Dernekten yapılan açıklamada, ödülün veriliş gerekçesi olarak, "PEN 2019 Şiir Ödülü için ondan iyisini mi bulacaktık, verdik gitti, affetsin bizi” diye belirtti.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, 2019 Şiir Ödülünü Süreyya Berfe’ye verdiğini şöyle açıkladı: “Ne mutlu PEN'e, Süreyya Berfe'ye ödül veriyor. Ne mutlu bize, bu yılki PEN Şiir Ödülü Süreyya Berfe'ye! Eski reklam yazarı olduğu için (şairin olmaz ama, reklamcının eskisi olur), ‘mesajı ver!' dediğini duyar gibiyiz. Veriyoruz mesajı:

Ey şiirin her zaman genci, ey şiirin gececisi, ey hiç kimseye olmadığı kadar ona yakışan huysuzluğun sahibi, ey artık yedilere, kırklara karışır gibi şiire karışan, ey saçı sakalı kırışan ama sözü her zaman dimdik ayakta duran, ey şiirin yerini bilen madenci, ey kendine hem gölge hem fener olan, ey egelerin egesi…

PEN 2019 Şiir Ödülü için ondan iyisini mi bulacaktık, verdik gitti, affetsin bizi!

(Metnin bundan sonrasını şiire bırakıyoruz. Şimdiden tezi yok, buraya hemen bir Süreyya Berfe şiiri bırakın, siz de kendinizi ödüllendirin! Bizden: “Gümüş koktu azalan cıgaralar / bana bir yolculuk ısmarla” dizesi.)

Meraklısı için Süreyya Berfe'nin yaşamöyküsü de şöyle:

İlk şiiri Yön dergisinde çıktı, 1962.

“Kasaba” şiiriyle tanındı, 1966.

Ataol Behramoğlu, İsmet Özel ve Özkan Mert'le birlikte Ant dergisinde “Devrimci Şairler Savaş Açıyor” manifestosunu yayımladı, 1971.

Ansiklopedilerde çalıştı, reklam ajanslarında reklam yazarlığı yaptı, 1976 sonrası.

Cemal Süreya, Behçet Necatigil şiir ödüllerini kazandı.

Çocuklar için de şiirler yazdı.

Usta şairimiz Süreyya Berfe, toplu şiirlerini Kalfa (1999) adıyla yayımladı.

Ege'de yaşıyor.

Çok yaşasın!”

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

1943’te İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Süreyya Kanıpak. 1960’ta Çanakkale Lisesi’ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. İstanbul’da yayınevlerinde, reklam şirkelerinde çalıştı. Halen metin yazarlığı yapıyor.

İlk şiirleri 1962'de “Yön” dergisinde çıkan Süreyya Berfe, 1966'da “Kasaba” adlı şiiriyle Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması birincilik ödülünü aldı.

İlk kitabı “Gün Ola” Fikir Kulüpleri Federasyonu tarafından basılırken, 1960 Kuşağı olarak anılan İsmet Özel, Refik Durbaş, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz gibi şairler arasında yer aldı.

İlk şiirlerinde İkinci Yeni'nin etkileriyle soyutlamalara eğilim duyan Süreyya Berfe, 1966'dan sonra halk geleneğinden beslenen yeni bir şiir dili kurmanın olanaklarını aradı. İkinci kitabı “Savrulan” 1971'de yayımlandı, ardından “Hayat ile Şiir” (1980), “Ufkun Dışında” (1985), “Şiir Çalışmaları” (1992), “Ruhumun” (1998), “Kalfa” (1995-1998-1999), “Seçme Şiirler” (2001), “Nabiga” (2001), “Seni Seviyorum” (2002), “Foklar Söyledi, Ben Yazdım” (2005) eserlerine imza attı.