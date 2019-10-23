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Penguen Kitabevi büyüyor
Penguen Kitabevi büyüyor
Penguen Kitabevi, dördüncü şubesini Bağdat Caddesi'nde açıyor. Açılış, 27 Ekim Pazar günü, saat 14.00’te Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve kitapseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.
Kültür Sanat 23 Ekim 2019 - 11:25

İlk şubesini, 1996’da Kadıköy’de açan Penguen Kitabevi, bu defa iki katlı bir alanda kitapseverlere hizmet verecek. Gebze, Maltepe ve Bahariye Caddesi'nden sonra Bağdat Caddesi'nde hayata geçireceği bu kitabeviyle de alternatif bir soluk getirmeyi hedefleyen Penguen Kitabevi, Anadolu Yakası'ndaki kitabevi portföyünü zenginleştirecek.

Kitabevinde, tüm kategorilerde 30 bin kitap bulunuyor.

Penguen Kitabevi'nde şimdilik kesinleşen imza günleri ve söyleşilerin programı şöyle:

15 Kasım – Barış Muslu
16 Kasım – Ege Soley
7 Aralık – Ahmet Ümit

Son güncelleme: 13:31 - 23.10.2019
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