Penguen Kitabevi büyüyor

İlk şubesini, 1996’da Kadıköy’de açan Penguen Kitabevi, bu defa iki katlı bir alanda kitapseverlere hizmet verecek. Gebze, Maltepe ve Bahariye Caddesi'nden sonra Bağdat Caddesi'nde hayata geçireceği bu kitabeviyle de alternatif bir soluk getirmeyi hedefleyen Penguen Kitabevi, Anadolu Yakası'ndaki kitabevi portföyünü zenginleştirecek.

Kitabevinde, tüm kategorilerde 30 bin kitap bulunuyor.

Penguen Kitabevi'nde şimdilik kesinleşen imza günleri ve söyleşilerin programı şöyle:

15 Kasım – Barış Muslu

16 Kasım – Ege Soley

7 Aralık – Ahmet Ümit