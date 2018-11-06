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Pepee dünyaya açılıyor
Pepee dünyaya açılıyor
Türkiye'nin ilk yerli çizgi film kahramanı Pepee, İngilizce olarak yayınlanacak ve dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklarla buluşacak. 
Kültür Sanat 6 Kasım 2018 - 11:07

Pepee’nin üreticisi Düşyeri, uluslararası televizyon ağı Amazon Prime ile işbirliği yaptı. İşbirliği sonucunda YouTube'da aylık 30 milyon trafik ve 1 milyon 627 bin takipçiye ulaşan Türkiye’nin ilk yerli çizgi film kahramanı Pepee, şimdi İngilizce konuşmaya başlayacak ve tüm dünyaya yayın yapan Amazon Prime'da dünya çocukları ile buluşacak.

“DÜNYAYA AÇILMAK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATTIK”

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, “Dünyaya ve dünya pazarına açılmak için ilk büyük adımı attık. Yüzde 100 yerli bir marka olarak, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek ve en iyi şekilde tanıtmak bizim için gurur verici. Amazon Prime ile yaptığımız iş birliği kapsamında, Pepee tüm dünya çocuklarına dokunmak için İngilizce olarak yayınlanacak. Bu sayede çocuklar, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulamalar da dahil olmak üzere tüm dünyaya yayın yapan bir platformda ilk kez Pepee'yi İngilizce izleme imkanı bulacak” dedi.

ayse-bilgic

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç

İHA

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