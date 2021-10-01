Pera Film’den aralıksız dizi gösterimleri: Arkası Şimdi!

Pera Film, fiziksel gösterimlerine dizilerden oluşan programı Arkası Şimdi! ile başlıyor.

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Pandemi ile izleme deneyimi online platformlara, bilgisayar ekranlarına yerleşmeye başlamışken Pera Film, sinema perdesinde aralıksız dizi izleme deneyimi ile salon gösterimlerine geri dönüyor. İnternet yapımlarının giderek arttığı, büyük film festivallerinin dahi yarışma bölümleri oluşturduğu bir format olarak diziler, son yıllarda birçok önemli yönetmenin de filmografisine girmeye başladı. Yapım yılı 2014'ten 2018'e yayılan 5 farklı dizi Arkası Şimdi!'nin ikinci programında yer alıyor. Hannah Gadsby'nin OZ'u, Lanet Adelaide, animasyon dizi Karşınızda, Dinette ve Lütfen Anla Beni, 23 Ekim'e kadar Pera Film'de ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak.