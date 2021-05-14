Pera Film’den Dijital Duygular seçkisi

Sergi, ortaya çıktığı günden bu yana anlamı sürekli değişen kitsch kavramının beğeninin şekillenmesindeki rolüne odaklanırken; film programı, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramının, yüksek sanata karşın kitle kültüründeki yükselişin ve nesne kültüründen dijital kültüre geçiş sürecinde şekillenen görsel dilin, sinema ve video sanatındaki yansımalarını bir araya getiriyor.

ABD ve İspanya'dan, görselliği ile dikkat çeken 5 yapımın yer aldığı programda, internet dünyasının ve tüketim kültürünün toplumsal yansımaları çarpıcı bir dille ortaya konuluyor.

Seçkide yer alan Freebird, Fresh Kill, chatlandia, Valentine for Perfect Strangers ve Wonders Wander adlı filmler 29 Mayıs'a kadar peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak.