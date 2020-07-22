Pera Film’den yeni çevrimiçi seçki

Pera Film, Pera Müzesi’nin “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” koleksiyon sergisi kapsamında hazırladığı 'İnsanın Ölçüsü' isimli seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor.

Ağırlık ve ölçü temasının bilim, günlük hayat ve sanata yansımalarını içeren “İnsanın Ölçüsü” başlıklı programda, Londra semt pazarında kantar teftişi gibi ilginç tarihi kayıtlar yer alıyor. Film seçkisi, 24 Ağustos'a kadar Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebilir.



STANDARTLARI YENİDEN DÜŞÜNMEK

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri sergisi, MÖ 2000'den günümüze, yaklaşık dört bin yıl boyunca Anadolu coğrafyasında kullanılmış, kullanıldıkça dönüşmüş, ölçüldükçe standartlaşma sürecine dahil olmuş ağırlık ve ölçü aletlerine ev sahipliği yapıyor. Sergiden ilhamla hazırlanan film programında yer alan belgesel ve video işler ise ölçme ve tartma pratiklerimizin köklü geçmişine ışık tutmayı amaçlıyor.



“İnsanın Ölçüsü”, corona virüsü salgını sonrasında “normal” algımızın yeniden şekillendiği ve standartlarımızın dışında pratiklere yöneldiğimiz bu günlerde, evrensel standartların ilk formları olan ağırlık ve ölçülerin gelişimini ve değişimini ele alıyor.

İnsanın Ölçüsü film programı 24 Ağustos'a kadar Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenecek.