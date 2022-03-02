Pera Palas’ta Gece Yarısı yarın yayına girecek

Netflix'in yeni yerli dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı', 3 Mart 2022de yayına girecek. Dizinin başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer yer alıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Netflix’in, başrolünde Hazal Kaya’nın yer aldığı yeni yerli dizisi ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’, yarın gösterime giriyor.

Charles King’in aynı isimli (‘Midnight at the Pera Palace’) kitabından uyarlanan dizi, Hazal Kaya’nın canlandırdığı Esra adlı gazetecinin, hakkında yazı yazmak için gittiği, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Mustafa Kemal Atatürk, Agatha Christie, Alfred Hithcock, Kraliçe II. Elizabeth, Greta Garbo, Zsa Zsa Gabor, Şah Rıza Pehlevi ve birçok oyuncu, yönetmen, siyasetçi, yazarı ağırlayan Beyoğlu’nun ünlü oteli Pera Palas’ta konaklaması sırasında otelin odalarından birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.

Senaryosu Elif Usman tarafından yazılan dizinin kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Clare Louise Frost,Engin Hepileri, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi oyuncular yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Haluk Bilginer ve Uğur Yücel aynı dizide

İlginizi Çekebilir Universal'dan Rusya'ya tepki: Film gösterimleri durdu