Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pera’dan evlerde üç boyutlu sergi

Pera Müzesi ev sahipliği yaptığı kalıcı ve süreli sergileri sanal ortamda sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi mekânlarının üç boyutlu modellenmesiyle ortaya çıkan yeni dijital sergiler, Google Arts & Culture platformu üzerinden ulaşılabilen çevrimiçi sergilerden farklı olarak, fiziksel dünyadakine daha yakın bir deneyim sunuyor. Üç boyutlu sergiler ayrıca sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle de deneyimlenebiliyor.

Güncellenme: 09:07, 24/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Pera’dan evlerde üç boyutlu sergi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, yenilenen web sitesi ile koleksiyon ve süreli sergilerini üç boyutlu olarak sanal dünyaya taşıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergileri ile güncel sanat çalışmalarını tek çatı altında buluşturan Pera Müzesi, bu zengin çeşitliliği bu kez sanal ortamda sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunun yer aldığı Osman Hamdi Bey salonundan, müzenin yeni sergilerine uzanan dijital arşivde, eserlere Türkçe ve İngilizce bilgiler ve videolar eşlik ediyor.

7/24 ZİYARETE AÇIK 

Üç boyutlu sanal sergi turları, Google Arts & Culture platformundan izlenebilen dijital sergilerden farklı olarak, eserlerin en ince ayrıntısına kadar incelenebildiği, multimedya araçlarıyla desteklenmiş, fiziksel dünyaya daha yakın ve gerçekçi bir deneyim sunuyor. Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisiyle uyumlu dijital sergiler ile müze mekânı, üç boyutlu dijital replikalar aracılığıyla adım adım gezilebiliyor.

Sanal turla gezilebilen koleksiyon sergileri arasında; 5 bin yıl öncesinden bugüne uzanan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, kahvenin Osmanlı toplumundaki yerini çini ve seramik üretimi ekseninde inceleyen Kahve Molası, Osmanlı diplomasi tarihinde hem elçilik hem de ressamlık kimliklerini benimseyen isimlerin çalışmalarının sergilendiği Kesişen Dünyalar, ressam, arkeolog, müzeci Osman Hamdi Bey'in sanat hayatına odaklanan Osman Hamdi Bey sergileri yer alıyor.

Pera Müzesi'nin son bir yıl içinde gerçekleştirdiği güncel sergiler de sanal ortamda ziyaret edilebiliyor. Minyatür sanatının güncel yorumlarına yer veren Minyatür 2.0, Arnavutluk tarihinin sosyalizm ile çetrefilli ilişkisini konu alan Bir Rüyanın İnşası, çevresel ve toplumsal konuları kristaller ışığında ele alan Kristal Berraklığı'nı müzede gezme fırsatı bulamayan sanatseverler, bu sergileri artık diledikleri zaman ziyaret edebilir. Müzenin yeni sergileri Zevk Meselesi ve Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş de yakın zamanda dijital sergi arşivine eklendi.
Sanat eserlerinin yanı sıra serginin içeriğini oluşturan videoların ve dijital materyallerin de birebir izlenebildiği sanal turlar, Pera Müzesi web sitesi üzerinden ücretsiz gezilebiliyor.

3B SERGİLER 

* Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/kahve-molasi/
* Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/anadolu-agirlik-ve-olculeri/
* Osman Hamdi Bey – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/osman-hamdi-bey
* Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/kesisen-dunyalar
* Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçeklik – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/bir-ruyanin-insasi/
* Münyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/minyatur-2-0/
* Kristal Berraklığı – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/kristal-berrakligi/
* Zevk Meselesi – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/zevk-meselesi/
* Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş – https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/etel-adnan-imkansiz-eve-donus/

İlginizi ÇekebilirLeonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunu yatında sergilediLeonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunu yatında sergilediİlginizi ÇekebilirDünya bu müzayedeyi konuşuyor: Kanuni Sultan Süleyman'ın nadir portresi de satıştaDünya bu müzayedeyi konuşuyor: Kanuni Sultan Süleyman'ın nadir portresi de satışta
arkeolog Arnavutluk Dolar Dünya Google Hindistan İngilizce İslam kahve Kütahya Sanat TÜRKÇE