Perende nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre perende mi, parende mi?

Perende nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre perende mi, parende mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘perende’dir. Perende mi, parende mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘perende'dir.

PERENDE NE DEMEK: Havada çark gibi dönerek atılan takla.

PERENDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin perende mi, parende mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı perende şeklinde olmalıdır.

parende (Yanlış kullanım)

perende (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuklar beden eğitimi dersinde perende atmayı öğrendi.”