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Perhiz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre grup mu, gurup mu?
Perhiz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre grup mu, gurup mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'perhiz'dir. Perhiz mi, pehriz mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Kültür Sanat 27 Eylül 2019 - 08:06

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda aranan bu kelimelerden biri de ‘perhiz’dir.

PERHİZ NE DEMEK:

1- Diyet.

2- Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç.

PERHİZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin perhiz mi, pehriz mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı perhiz şeklinde olmalıdır.

pehriz (Yanlış kullanım)
perhiz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Doktoru yeni bir perhiz listesi hazırlayıp verdi.”

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Son güncelleme: 08:07 - 27.09.2019
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