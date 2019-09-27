Perhiz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre grup mu, gurup mu?

Perhiz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre grup mu, gurup mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'perhiz'dir. Perhiz mi, pehriz mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...