Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Perre Antik Kent’te tarih yeniden canlanacak
Perre Antik Kent’te tarih yeniden canlanacak
Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent’te yapılacak çevre düzenlemesi ile tarih yeniden canlanacak.
Kültür Sanat 17 Şubat 2020 - 11:59

M.Ö. 1. Yüzyıl’dan günümüze kadar gelen ve Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent nekropol alanında yeni düzenlemeler yapılacak. İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Perre Antik Kent turist çekecek.

FOTO:İHA

Proje kapsamında yapılacak olan peyzaj çalışmalarıyla kaya mezarlar içerisinde eski dönemlerdeki yaşantılar görsellerle canlandırılacak. Yürüyüş yolları, mozaikli alana ulaşım, ışıklandırma ve görsellik ile ilgili çalışmalar projede yer alıyor. İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan proje kapsamında Rölöve ve Anıtlar Müdürü ekipleri Perre Antik Kente gelerek incelemelerde bulundu. Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte incelemede bulunan teknik ekip rapor tuttu.(İHA)

Son güncelleme: 12:19 - 17.02.2020
Etiketler