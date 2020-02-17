Perre Antik Kent’te tarih yeniden canlanacak

Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent’te yapılacak çevre düzenlemesi ile tarih yeniden canlanacak.

M.Ö. 1. Yüzyıl’dan günümüze kadar gelen ve Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent nekropol alanında yeni düzenlemeler yapılacak. İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Perre Antik Kent turist çekecek.

Proje kapsamında yapılacak olan peyzaj çalışmalarıyla kaya mezarlar içerisinde eski dönemlerdeki yaşantılar görsellerle canlandırılacak. Yürüyüş yolları, mozaikli alana ulaşım, ışıklandırma ve görsellik ile ilgili çalışmalar projede yer alıyor. İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan proje kapsamında Rölöve ve Anıtlar Müdürü ekipleri Perre Antik Kente gelerek incelemelerde bulundu. Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte incelemede bulunan teknik ekip rapor tuttu.(İHA)