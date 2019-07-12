Peş peşe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peş peşe’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘peş peşe’dir.
PEŞ PEŞE NE DEMEK: Arka arkaya
PEŞ PEŞE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “peş peşe, peşpeşe” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peş peşe şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
peşpeşe (Yanlış kullanım)
peş peşe (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Peş peşe attığı sayılarla maçın kahramanı oldu.”