Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Peş peşe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peş peşe’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Peş peşe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peş peşe’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'peş peşe'dir. Peş peşe mi, peşpeşe mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 12 Temmuz 2019 - 12:37

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘peş peşe’dir.

PEŞ PEŞE NE DEMEK: Arka arkaya

PEŞ PEŞE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “peş peşe, peşpeşe” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peş peşe şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

peşpeşe (Yanlış kullanım)
peş peşe (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Peş peşe attığı sayılarla maçın kahramanı oldu.”

İLGİLİ HABERMeğerki nasıl yazılır? TDK'ya göre 'meğer ki' bitişik mi ayrı mı yazılır?