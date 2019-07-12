Peş peşe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peş peşe’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Peş peşe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peş peşe’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'peş peşe'dir. Peş peşe mi, peşpeşe mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘peş peşe’dir.

PEŞ PEŞE NE DEMEK: Arka arkaya

PEŞ PEŞE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “peş peşe, peşpeşe” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peş peşe şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

peşpeşe (Yanlış kullanım)

peş peşe (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Peş peşe attığı sayılarla maçın kahramanı oldu.”

