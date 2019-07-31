Peşi sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peşi sıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘peşi sıra’dır.
PEŞİ SIRA NE DEMEK: Ardınca
PEŞİ SIRA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “peşi sıra, peşisıra” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peşi sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
peşisıra (Yanlış kullanım)
peşi sıra (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bütün ödevlerini halletti peşi sıra arkadaşına ziyarete gitti. ”