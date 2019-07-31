Peşi sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peşi sıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Peşi sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘peşi sıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'peşi sıra'dır. Peşi sıra mı, peşisıra mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘peşi sıra’dır.

PEŞİ SIRA NE DEMEK: Ardınca

PEŞİ SIRA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “peşi sıra, peşisıra” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peşi sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

peşisıra (Yanlış kullanım)

peşi sıra (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bütün ödevlerini halletti peşi sıra arkadaşına ziyarete gitti. ”