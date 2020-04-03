Peştamal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre peştamal mı, peştemal mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘peştamal'dır.
PEŞTAMAL NE DEMEK:
1- Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma:
2- İş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma.
3- Başa ve omuzlara örtülen dokuma.
PEŞTAMAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin peştamal mı, peştemal mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peştamal şeklinde olmalıdır.
peştemal (Yanlış kullanım)
peştamal (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Damadı için peştamal takımı aldı.”