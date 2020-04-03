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Peştamal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre peştamal mı, peştemal mı?
Peştamal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre peştamal mı, peştemal mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘peştamal’dır. Peştamal mı, peştemal mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 3 Nisan 2020 - 11:29

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘peştamal'dır.

PEŞTAMAL NE DEMEK:

1- Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma:

2- İş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma.

3- Başa ve omuzlara örtülen dokuma.

PEŞTAMAL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin peştamal mı, peştemal mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı peştamal şeklinde olmalıdır.

peştemal (Yanlış kullanım)
peştamal (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Damadı için peştamal takımı aldı.”

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Son güncelleme: 11:31 - 03.04.2020
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