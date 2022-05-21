Pete Davidson ün kazandığı Saturday Night Live’dan ayrılıyor

Birçok ünlü komedyenin skeçlerinin yer aldığı komedi programı Saturday Night Live ile tanınan Pete Davidson'ın şova veda edeceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li komedyen ve oyuncu Pete Davidson, skeçlerden oluşan komedi programı Saturday Night Live’den ayrılıyor.

İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, 28 yaşındaki ABD’li komedyen ve oyuncu Pete Davidson, 1975’ten beri devam eden şovun 48. sezonundan önce ayrılacak.

Programa 40. sezonunda katılan Davidson, şimdilerde reality şov yıldızı Kim Kardashian’la olan ilişkisiyle de biliniyor.

Bu hafta sonu yayınlanan son bölümle şova veda edecek olan komedyenin bir sonraki projesi ise merak konusu oldu.

Şimdilerde Davidson, Kardashian ile ilişkisinin ayrıntılarını açıklaması beklenen bir programı Netflix’te yayınlamaya hazırlanıyor. Özel şovun 13 Haziran’da yayınlanması planlanıyor.

Bunun dışında komedyen, gerçek hayatının “ham, korkusuz, kurgusal” bir versiyonunu anlattığını söylediği “Bupkis” adlı bir TV şovu hazırladığını da açıkladı.

İlginizi Çekebilir Marisa Tomei'den Pete Davidson'a: Ödeme almadım

İlginizi Çekebilir Pete Davidson uzaya gitmeye hazırlanıyor