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Peter Jackson’dan sürpriz… The Beatles belgeselinden ilk görüntüler ortaya çıktı
Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson, The Beatles belgeseli için çalışmalarını sürdürürken, gruba ait daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntüleri paylaştı.
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Aralık 2020 - 12:01

Yüzüklerin Efendisi serisiyle sinema tarihinde unutulmaz arasına giren Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, The Beatles hayranlarını sevindiren bir sürpriz yaptı.

Dünyanın corona virüsü nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyleyen Oscar ödüllü yönetmen, insanları biraz olsun mutlu edebilmek için İngiliz müzik grubu The Beatles’ın daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntülerini paylaştı.

Soldan sağa: Paul McCartney, Yoko Ono ve John Lennon.

Efsane grubun ‘The Beatles: Get Back’ isimli belgeselini hazırlayan Jackson, “Elimizde 56 saatlik hiç görülmemiş kayıtlar var ve gerçekten inanılmazlar. Şu an için düzenlemenin yarısına geldiğimizi söyleyebilirim” dedi.

George Harrison ve John Lennon.

Jackson’ın paylaştığı 5 dakikalık videoda, grubun son albümü ‘Let It Be’nin kayıt aşamasındaki anları görülüyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle geciken belgeselin 27 Ağustos 2021’de gösterilmesi planlanıyor.

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Son güncelleme: 12:05 - 22.12.2020
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