Petra Antik Kenti 2500 yıllık geçmişe sahip
Ürdün'deki Petra Antik Kenti, dünyanın en iyi korunmuş tarihi yerleşimleri arasında yer alıyor.
1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Petra Antik Kent’nin geçmişi milattan önce 400'lü yıllara dayanıyor.
Antik kent, MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler’in başkenti konumundaymış.
Nebatiler, Fırat ırmağından Kızıldeniz’e uzanan, Suriye ile Arabistan arasındaki sınır bölgesinde yaşamışlardı.
Depremler ve ekonomik sıkıntılar sonrası terk edilen tarihi Petra Antik Kenti, 1812 yılında İsviçreli gezgin Johann Burckhardt tarafından yeniden keşfedildi.
2007 yılında Dünyanın 7 yeni harikası arasında gösterilen Petra, Ürdün'ün sembolleri arasında bulunuyor.
Kireç taşından oyma olarak yapılan antik kentte, tiyatrolar, mezarlar, tapınaklar, yaşam alanları bulunuyor.