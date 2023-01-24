Petra Conti, ‘La Bayadere’ için İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü dansçı Petra Conti, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu 'La Bayadere'de 'Nikiya' rolünü yorumlayacak.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, 2014’ten bu yana İtalyan dansının temsilcisi olan Petra Conti, ‘La Bayadere’nin 28 ve 31 Ocak’taki temsillerinde sahneye çıkacak.

Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisini Marius Petipa, müziklerini ise Ludwig Minkus yaptı.

Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyduğu 3 perdelik eserin dekorunu Efter Tunç, kostümlerini Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı. Eserde orkestra, Zdravko Lazarov yönetiminde sahne alacak.

Petra Conti'nin ‘Nikiya’ rolünde dans edeceği temsillerin ardından eser, 5, 16 ve 18 Şubat’ta yeniden izleyiciyle buluşacak.

Eserin konusu şöyle:

Kendisine aşkını ilan eden Yüce Brahman’ı reddeden baş tapınak dansçısı Nikiya, gizlice savaşçı Solor ile buluşur. Birlikte dans eden ikili, kutsal ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Solor’un cesaretini ödüllendirmek isteyen Rajah, kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor’a aşık olur. Solor da onun güzelliğinden etkilenir ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir.

Gamzatti ve Solor’un nişanında Nikiya’ya dans etmesi emredilir. Gamzatti ona hediye olarak bir sepet çiçek gönderir. Nikiya çiçeklerin Solor’dan geldiğini düşünür. Oysa çiçek sepetinde zehirli bir yılan gizlidir. Yılan, Nikiya’yı sokar. Nikiya ona sunulan panzehri almaz ve ölür. Nikiya’nın ölümünden üzüntü duyan Solor da yaşamına son verir. (AA)