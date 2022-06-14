Philip Baker Hall, 90 yaşında yaşamını yitirdi
Oyuncu Philip Baker Hall, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Hall'ın Pazar günü öldüğü belirtilirken, ölüm nedeni açıklanmadı.
Kariyerine 1970 yapımı “Cowards” filmiyle başlayan Hall, Richard Nixon'ı canlandırdığı Robert Altman filmi “Secret Honor” ile üne kavuştu.
Karakter oyuncu olan Hall, kariyeri boyunca 185 yapımda yer aldı. Paul Thomas Anderson'ın “Coffeen and Cigarettes”, Boogie Nights” ve “Magnolia” filmlerinde rol alan Hall'ın diğer filmleri arasında “The Truman Show”, “Rush Hour”, “Zodiac” ve “Argo” bulunuyor.
Oyuncu, televizyonda da “Seinfeld”, “Curb Your Enthusiasm”, “BoJack Horseman”, “Modern Family” ve “Room 104” dizilerinde yer aldı.