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Picasso heykelinin fiyatı dudak uçuklattı

Metropolitan Sanat Müzesi, ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun 1909 yılından kalma ilk Kübist tarzda heykellerinden birini satışa çıkarıyor. Eserin, 30 milyon dolara satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:15 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Picasso heykelinin fiyatı dudak uçuklattı

“Kadın başı” heykeli, yirmi yılı aşkın bir süredir, New York’taki müzenin koleksiyonunda yer alıyor ama yeni eserlerin satın alınabilmesi için artık satışa çıkacak. Heykelin yerini ise, Kübist sanat koleksiyoncusu Leonard Lauder’dan alınan bir röprodüksiyon alıyor.

Picasso’nun, sevgilisi ve modeli Fernande Olivier’i betimleyerek yaptığı bronz heykel, 3 boyutlu bir çalışma. Artnet News’e göre eserin 30 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor, satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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