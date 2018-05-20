Picasso’nun renkleri dansa ahenk kattı

Flamenko sanatçısı Jose Antonio’nun Picasso gibi bir dehadan ilham alarak oluşturduğu ‘Picasso Paisajes’ (Picasso Manzaraları) adlı gösteri, 22 Mayıs’ta Türk sanatseverlerle buluşuyor. Gösteri öncesinde dünyaca ünlü isimle sohbet ettik...

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Röportaj: Taner BİLDİK

– ‘Picasso Paisajes' gösterinizin dünya prömiyerini 2001'de yapmıştınız. Biz ise bu gösteriyi ilk kez 22 Mayıs'ta İş Sanat'ta izleyeceğiz. Peki bu güne kadar neler değişti?

Koreografi, anlatıcıların dışında, ilk günden bu yana değişmedi. Gösteri adeta, zamansız bir geçerliliğe sahip olmaya devam eden orijinal değerleri, mesajları ve görüntüleri koruyan, restore edilmiş bir tabloyu görmek gibi.

– Picasso'dan aldığınız ilham sahneye nasıl yansıdı?

‘Picasso Paisajes'ı yaratmaya başladığımda, Büyük usta Picasso'nun herhangi bir eserini yeniden üretmek istemedim. Gösterinin üç bölümü de onun sanatsal yaşamının farklı aşamalarında ürettiklerinin bana verdiği ilhamın bir sonucu. Picasso'nun resimlerini hiçbir zaman çoğaltmak istemedim. Sanat kariyerinin her dönemindeki eserlerin sadece ruhu ve rengini yansıtmak istedim.

TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ

– Kariyeriniz boyunca birçok ödülle onurlandırıldınız. Sizin için en unutulmaz ödül anı hangisiydi?

Benim için en büyük ödül halkın samimi alkışları. Beni en çok heyecanlandıran, bu sanat dalını canlı tutmaya çalışan öğrenciler ve dans profesyonellerinin sevgisini görmek.

– Türkiye hakkında ne biliyorsunuz?

1995’te ilk kez geldiğimde şehrin her köşesindeki büyü beni çok etkiledi. Türkiye'de sahneye çıkacak olmak heyecan verici.

8 yaşımdan beri dans ediyorum

– 50 yılı aşkın başarılı bir kariyeriniz var. Bunca yıl sonra sizi dansla ilgili ne heyecanlandırır?

Sekiz yaşımdan beri dans ediyorum ama hâlâ sahneye çıktığımda sanki ilk kezmiş gibi heyecanlanıyorum.

– Koreograf ve dansçı olmak arasındaki fark nedir?

Uzun yıllar büyük ustaların yönetiminde bir dansçı olarak kariyerim, tecrübem, dans ile ilgili kültürel birikim, ülkem ve koreografi sanatına duyduğum saygı ile yıllar içerisinde bu yeteneğimi geliştirme şansı buldum.