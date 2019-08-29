Pijama nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pijama mı, picama mı?

Pijama nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pijama mı, picama mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘pijama’dır. Pijama mı, picama mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘pijama'dır.

PİJAMA NE DEMEK: İki parçadan oluşan yatak giysisi.

PİJAMA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “pijama mı, picama mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı pijama şeklinde olmalıdır.

picama (Yanlış kullanım)

pijama (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Annesi pijamasını giydirip yatağına yatırdı.”