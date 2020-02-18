Pınar Aylin Deep House ile geliyor

Bir döneme damgasını vuran Pınar Aylin, genç DJ Kerem Selek ile bir feat projeye imza atacağını belirtti. Aylin hedefinin yeni nesil gençliği yakalamak olduğunu açıkladı.

Çeşme’ye yerleşen Aylin “Türk pop müziği artık bitti denirken, kaliteli projeler üretmeye başladığım için çok mutluyum. Günümüzde samimi, iyi işler ne yazık ki çıkmıyor. Yeni şarkılarda duygu, ruh yok. Ne varsa 90'larda var. Bizim şarkılarımız ne mutlu ki gençler tarafından da keşfedildi. Kerem gibi genç arkadaşlarla bu eserleri nasıl 2020'ye taşırız şimdi onun peşindeyim. 90'ların hit şarkılarını deep house tarzı bir soundla gençlerle buluşturacağız” diye konuştu.