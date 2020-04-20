Pink Floyd, salgın nedeniyle YouTube’dan özel yayınlara başladı
Gelmiş geçmiş en iyi müzik gruplarından biri kabul edilen Pink Floyd, corona virüsü salgını nedeniyle YouTube üzerinden özel yayınlar yapmaya başladı.
Grup, haftalık yapacağı yayınlarda konserlerinden, daha önce yayımlanmamış bazı görüntüleri Pink Floyd hayranlarıyla paylaşacak.
Pink Floyd’un 1994 yılında Londra’daki Earls Court’ta verdiği efsane konserin yer aldığı ilk yayın 1.5 milyondan fazla görüntülendi.
O yıllarda grubun The Division bell adlı albümü için çıktığı turne kapsamında 14 gün aralıksız konser vermiş ve verilen konser 1995’te film haline getirilerek Pulse adıyla piyasaya sürülmüştü.