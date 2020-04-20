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Pink Floyd, salgın nedeniyle YouTube’dan özel yayınlara başladı
Pink Floyd, salgın nedeniyle YouTube’dan özel yayınlara başladı
Efsanevi İngiliz grup Pink Floyd, corona virüsü salgını nedeniyle YouTube kanalından özel yayınlara başladı. Haftalık yayınlarda grubun daha önce yayımlanmamış görüntüleri de yer alacak.
Kültür Sanat 20 Nisan 2020 - 16:07

Gelmiş geçmiş en iyi müzik gruplarından biri kabul edilen Pink Floyd, corona virüsü salgını nedeniyle YouTube üzerinden özel yayınlar yapmaya başladı.

Grup, haftalık yapacağı yayınlarda konserlerinden, daha önce yayımlanmamış bazı görüntüleri Pink Floyd hayranlarıyla paylaşacak.

DepoPhotos

Pink Floyd’un 1994 yılında Londra’daki Earls Court’ta verdiği efsane konserin yer aldığı ilk yayın 1.5 milyondan fazla görüntülendi.

O yıllarda grubun The Division bell adlı albümü için çıktığı turne kapsamında 14 gün aralıksız konser vermiş ve verilen konser 1995’te film haline getirilerek Pulse adıyla piyasaya sürülmüştü.

Son güncelleme: 16:08 - 20.04.2020
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