Pink Floyd’un efsanevi ismi Syd Barrett’a ait gitar 20 bin sterline satıldı

Bir zamanlar Pink Floyd'un kurucularından biri olan Syd Barrett'ın gitarı, müzayedede yaklaşık 20 bin sterline (yaklaşık 265 bin lira) satıldı. 12 telli Yamaha akustik gitar, Cambridge'deki bir müzayedede satış öncesi tahminlerin (5 bin ila 10 bin sterlin arası) neredeyse iki katına çıktı.

Sozcu.com.tr

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Syd Barrett, 1968’de Pink Floyd’dan ayrıldı ve annesinin Cambridge’deki bodrum katında yaşadı ve 2006 yılında 60 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybetti.

Barrett’ın 1971’de aldığı gitar, Fransa’dan gelen bir teklife satıldı. Gerçek adı Roger Keith Barrett olan Barrett, 1971 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda gitardan bahsetmiş ve Gazeteci Mick Rock’a şunları söylemişti: “Bu benim yeni 12 telli gitarım. Daha yeni alışıyorum. Dün cilaladım.”

Bu röportajdan kısa bir süre sonra, Barrett uyuşturucu nedeniyle bazı zihinsel bozukluklar yaşadı.

GELİRİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Barret, kurucu üyesi olduğu ve şarkı söyleyip gitar çaldığı Pink Floyd’un ilk günlerinde grubun neredeyse lideri konumundaydı. Ancak tam grubun kariyeri yükselmeye başladığında, Barrett’ın uyuşturucu kullanımı ve zihinsel sağlık sorunları, giderek daha düzensiz davranışlara yol açarak gruptan ayrılmasına ve sonunda Cambridge’e dönmesine neden oldu.

Gitar, Barrett’in babasının evinde onlarca yıl saklandıktan sonra, şarkıcının 57 yaşındaki yeğeni Mark Barrett tarafından Aralık 1971 tarihli Rolling Stone dergisinin bir kopyasıyla birlikte satıldı.

Aile, gelirin Mind ve Arthur Rank Darülaceze hayır kurumları arasında eşit olarak bölüneceğini söyledi.

Mark Barrett, “Yıllardır ailemizin çatı katındaydı, umarım bir başkasına da amcama verdiği gibi neşe verir.”

Barrett’a ait bir dizi başka eşya da açık artırmada satışa sunuldu.

Müzayede evi Cheffins’in direktörü Martin Millard şunları söyledi: “Açık artırmada çok sayıda Pink Floyd hayranımız vardı ve dünyanın dört bir yanından tekliflerin geldiğini gördükçe, Syd efsanesinin açıkça yaşıyor olduğuna şahit olduk.”

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