Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’tan Nazi açıklaması

Pink Floyd’un kurucu ve solisti Roger Waters, Russia Today kanalına röportaj verdi. Waters, Batı ülkelerine Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nın bozguna uğratılmasındaki kilit rolünü unutmamaya çağırdı.

Waters, “Nazileri bozguna uğratan ve dünyanın geri kalanı için II. Dünya Savaşı’nı kazanan Rusların olduğu gerçeğini fazla dikkate almıyoruz” dedi.

Ünlü sanatçı, “Nazileri caydırmak ve yenmek için en muazzam fedakarlığı yapan cesur İngilizler ya da Kuzey Atlantik’ten yardıma gelen güçler değil, Rus halkıdır” şeklinde konuştu.

Batı ülkelerinin Rusya’nın bu önemli katkısını her zaman, özellikle de Rusya hakkında olumsuz açıklamalar yaparken ve önünde silah sallarken hatırlamaları gerektiğini vurgulayan Waters, bazı ülkelerde sergilenen Rusya karşıtı tutumları ise düpedüz delilik olarak yorumladı.