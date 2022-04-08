Pink Floyd’un Ukrayna için yazdığı 28 yıl sonraki ilk yeni şarkısı yayınlandı

Kurucu üyelerinden sadece Nick Mason'ın olduğu ve grubun arkasındaki yaratıcı isimlerden David Gilmour'un da yer aldığı İngiliz rock grubu Pink Floyd 28 yıl sonra ilk kez yeni bir parça yayınladı. Gilmour ve Mason'a Guy Pratt ve Nitin Sawhney'in eşlik ettiği "Hey Hey Rise Up"ın yıldızı ise Ukraynalı Andriy Khlyvnyuk oldu.

Yiğit Can KAYTMAZ

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Çok sayıda üyesini kaybetmesine rağmen müzik tarihinin en ikonik rock gruplarından biri olmayı sürdüren Pink Floyd, 28 yıl sonra ilk kez yeni bir şarkı yarattı.

Grubun kurucuları arasında yer alan davulcusu Nick Mason ve grubun kurucularından Syd Barrett’ın gruptan ayrılmasıyla 1967’de gruba giren David Gilmour’un yer aldığı Pink Floyd, 1994’teki The Division Bell’den sonra ilk kez yeni bir şarkı için kayıt yaptı. Grup “Hey Hey Rise Up” (Hey Hey Ayaklan) şarkısı için Ukraynalı sanatçı Andriy Khlyvnyuk ile bir araya geldi.

Gelirin Ukraynalı yardım kuruluşlarına bağışlanacağı şarkıda Gilmour ve Mason’a uzun süredir grupta yer alan Guy Pratt ve Nitin Sahney destek verdi. 3 dakika 54 saniye süren şarkıda Pink Floyd ekibine destek olarak da Ukraynalı grup Boombox’tan Andriy Khlyvnyuk adeta gruptan rol çaldı.

Şarkının başında yaklaşık 1 dakika boyunca Ukraynaca şarkı söyleyen ve aynı nakaratın şarkının sonunda da kullanılan Khlyvnyuk’un sözleri ise dikkat çekici.

Ukraynaca olan şarkının sözleri kabaca ise şöyle:

Çimenlikte kırmızı kartopları boyunlarını büktü,

Bir sebeple şanlı Ukrayna üzgün

Biz bu kırmızı kartopunu alacağız ve kaldıracağız

Şanlı Ukraynamızı neşelendireceğiz, hey, hey

Şanlı Ukraynamızı neşelendireceğiz, hey, hey

Bu sözlerden sonra ise David Gilmour’un imzası haline gelen gitar tonuyla yaklaşık 1.5 dakikalık bir gitar solosu geliyor. Gilmour, soloda gitarını adeta ağlatırken bir feryat hissini de ortaya çıkarıyor. Mason’ın davul ritimleri ve atakları da hem bas performansı ile hem de şarkının genel hissiyatına uyumlu bir şekilde arka planda ilerleyerek hem Gilmour’un solosunu hem de Khlyvnyuk’un vokal performansını öne çıkarıyor. Şarkının ikinci dakikasından sonra gelen solo ise hem daha büyük bir umut hissiyatı yaratırken, Ukrayna’nın direnişini akıllara getiriyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettiği dönemde ABD’de turnede olan Khlyvnyuk, ülkesine döndükten sonra Kiev’de Ukraynaca “Çimenlikte kırmızı kartopu” isimli protest şarkıyı söylemişti. Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma bu şarkıyı duyan Gilmour’un bu performanstan etkilenmesi sonrasında “Hey Hey Rise Up” isimli şarkının ortaya çıktığı belirtildi.

Bu yazı yazıldığı sırada şarkı YouTube üzerinden 2.6 milyondan fazla izlenirken, grup buradan elde edilecek gelirin Ukraynalı yardım kuruluşlarına bağışlanacağını açıkladı.

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