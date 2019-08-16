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Piyanist nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre piyanist mi, pianist mi?
Piyanist nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre piyanist mi, pianist mi?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘piyanist’dir. Piyanist mi, pianist mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 16 Ağustos 2019 - 09:13

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘piyanist'dir.

PİYANİST NE DEMEK: Piyano çalan kimse.

PİYANİST NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “piyanist mi, pianist mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı piyanist şeklinde olmalıdır.

pianist (Yanlış kullanım)
piyanist (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Genç piyanist Türkiye’nin gururu oldu.”

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Son güncelleme: 09:14 - 16.08.2019
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