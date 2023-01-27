Piyanist Richard Clayderman İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, 5 Mart'ta İstanbul'a geliyor.

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Kariyeri boyunca 80 milyondan fazla albüm satan, 70 platin, 270 altın albüme ve 2 binden fazla konsere imza atan Richard Clayderman Maslak Tim Show Center’da sahne alacak.

CLAYDERMAN’IN HİKAYESİ:

Clayderman’ın hikayesi 1953 yılında Phillippe Pages ismi ile bir piyano öğretmeninin oğlu olarak Paris şehrinde doğması ile başladı. Çocukluk yıllarını ailesi ve kız kardeşi ile Paris’te geçiren Clayderman, ilk müzik eğitimini ise babasının öğrencilerine verdiği piyano derslerini dinleyerek aldı. Henüz 6 yaşındayken dedesi tarafından ona hediye edilen eski bir piyano ile anadili olan Fransızca’dan daha kolaylıkla notaları okumaya ve piyano çalmaya başladı. 12 yaşında Paris Müzik Konservatuvarı’na kabul edildi ve dört yıl sonra bir piyano yarışmasında ilk ödülünü kazandı. Bir klasik piyanist olarak kariyeri tam patlamaya başlamışken her şeyi bırakma kararı aldı ve arkadaşlarıyla rock grubu kurdu. Ancak babasının sağlık sorunları ve maddi yetersizlikler yüzünden bu proje yoluna devam edemedi.

Delphine adlı plak şirketinin sahibi Paul de Senneville’in kızı Adeline için yazmış olduğu ‘Ballade pour Adeline’ yorumuyla Clayderman, Avrupa ve çevresinde olağanüstü başarı kazandı. İspanya, Almanya, Fransa, Güney Amerika, Japonya, Avusturalya ve İngiltere’de toplam 22 milyonluk satış rakamı yakalayınca Clayderman’ın kariyeri de çok parlak bir şekilde başlamış oldu. Avustralya, Güney Amerika, Avrupa ve Asya’yı kapsayan turnelerinde konserleri kapalı gişe gerçekleşirdi. 1987 yılında Çin’de verdiği ilk konser AsiaVision’da yayınlanarak 800 milyon dinleyiciye ulaştı. 15 ay içerisinde popüleritesini tüm Güney Doğu Asya’ya ulaştırdı.

Sanatçı 80’li yıllarda televizyonun da etkisiyle o kadar ünlenmişti ki ‘Clayderman Efekti’ o dönemde birçok çocuğun piyanoya yönelmesi için güçlü bir ilham kaynağı oldu. Clayderman, Londra Royal Filarmoni, Tokyo Senfoni, Pekin Radyo Senfoni ve Şangay Filarmoni’nin de aralarında bulunduğu prestijli orkestralar ile unutulmaz performanslara imza atmayı başardı.