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Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay’la aynı sahnede
Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay’la aynı sahnede
Antalya'da düzenlenen 'Konak Konserleri' etkinliğinde, 'piyanonun altın kızı' olarak tanınan Nil Göksel (8), dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaşma hayalini gerçekleştirdi.
Kültür Sanat 14 Ocak 2020 - 09:14

Nil Göksel, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı’nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü’nde piyano dalında eğitim görüyor. Dr. Samir Mirzayev’in sınıfına dahil olan Nil Göksel, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmaların tamamında birincilik elde etti. Genç yetenek Nil, geçen aylarda basın mensuplarına verdiği röportajda, idolleri İdil Biret ve Gülsin Onay gibi ünlü bir piyanist olmak istediğini ve onlarla aynı sahneyi paylaşmayı hayal ettiğini anlattı. Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde düzenlenen ‘Konak Konserleri’ kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın kente geldiğini öğrenen Nil, hayranı olduğu piyanistle bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu.(DHA)

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