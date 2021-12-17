‘Piyanonun kraliçeleri’ Antalya’da unutulmaz bir konsere imza attı

Müziği ve mizahı birleştiren dünyaca ünlü piyano ikilisi Queenz Of Piano klasik ve pop müzik arasındaki sınırlarda dolaştıkları performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sanat etkinliklerinden olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, üçüncü konserinde klasik, pop, rock ve film müziklerini kendilerine has tarzlarıyla seslendiren ‘Queenz Of Piano' yu ağırladı.

Müziği ve mizahı birleştiren dünyaca ünlü piyano ikilisi Queenz Of Piano klasik ve pop müzik arasındaki sınırlarda dolaştıkları performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Gece boyunca çoğunlukla Türkçe konuşan Piyanonun Kraliçeleri; Türk Marşı, ninni ve oyun havası seslendirip dans ederek, dinleyicilere çok renkli ve bol sürprizli bir gece yaşattı.

Konser boyunca seyircileriyle iletişim halinde olan Piyanonun Kraliçeleri; dans ettikleri, farklı enstrümanlar çaldıkları şarkılar, söyledikleri renkli ve kendilerine özgü sahne şovlarıyla seyircilerden tam not aldılar.