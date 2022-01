Placebo solistinden samimi açıklamalar: “Artık bıktık”

Placebo solisti Brian Molko, grubun imajı, kendilerinden beklenen fotoğraf çekimi ve duruşla ilgili samimi açıklamalar yaptı. "Artık duygularımızı feda etmeye daha az istekliyiz" diyen Molko, fetişleştirilmekten de bıktığını itiraf ediyor.

18 Temmuz’daki konserleri için Türkiye’ye gelecek olan Placebo, beş yıllık bir aradan sonra geçen yıl yeniden bir araya gelmişti. Grup yeni konser serileri için hazırlanırken verdikleri röportajlarla da dikkat çekiyor.

Grubun solisti Brian Molko, son olarak Vice’a şunları söyledi: “Bize yüklenen talepleri ve bunun bize nasıl hissettirdiğini düşünmek için çok fazla zamanımız oldu.”

Grup için duygularını ve ruhlarını feda etmeye daha az istekli olduklarını da sözlerine ekleyen şarkıcı, görüntülerini çarpıtarak ilgi odağı olma konusundaki utangaçlıklarıyla başa çıktıklarını itiraf etti: “Bugün dünyada kimsenin kendisini bir çeşit filtre olmadan sunmadığını düşünüyorduk, bu yüzden Instagram estetiğini alıp bozulma ve filtreleme ile elimizden geldiğince ileri götürmeyi düşündük. Bu, benim için aynı zamanda rahatsızlık yaratmaya çalışmaktı. Arkadaşım ve akıl hocam David Bowie her zaman ‘Rahat hissediyorsanız, yanlış yapıyorsunuz’ derdi.”

Plasebo hayranları, Eylül ayında, alternatif rock grubu, son albümleri A Place for Us To Dream’i çıkardıktan yarım on yıl sonra yeni single’ı Beautiful James’i yayınladığında çılgına döndü.

Ayrıca başka bir röportajda da Molko, son hitleri için şu sözleri söyledi: “Kaydı dinleyecek kadar önemseyen herkesin kendi hikayesini bulmasını gerçekten istiyorum. İnsanların bana her zaman “Güzel James kim?” diye sormalarını bekliyorum. Bunlar cevaplamayacağım sorular, insanların kendilerinin cevaplamasını istiyorum” dedi.

