Pofuduk koyun, cebinde cesaret ve yaşama sevinci taşıyordu

Birini çok özlediğinde, kalbinin ortasına koca kulaklı, kocaman bir fil oturur mu? Peki ya, cebinden yaşama sevinci çıkarıp seni gülümseten arkadaşın oldu mu hiç?

ALTIN POSTLU KOYUN

Gamze'nin oldu. Denizde kaybolan anne ve babasını çok özlediği o gece, uyumak için saydığı koyunlardan biri, pat diye yatağına düşüverdi. Bu pofuduk koyun, ceplerinde biraz cesaret biraz da yaşama sevinci taşıyordu. Üstelik, Gamze'nin anne ve babasını bulması için de harika bir fikri vardı! Rüya kurabilen, rüyalara girebilen ve sürü psikolojisine uymayan Altın Postlu Koyun, onlara yardım edebilirdi. İki arkadaşı neşeli bir macera bekliyordu…

ÖZGÜN DESENLER



Çağdaş çocuk edebiyatının sevilen yazarı Gamze Sürcan, okurlarını düşle gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkarıyor. Birbirini yüreklendiren iki arkadaşın sevgiyi ve kitapları rehber edinen bu neşeli macerası, illüstratör Zeynep Özatalay'ın özgün desenleriyle renkleniyor.