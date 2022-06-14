Pokemon’un seslendirme sanatçısı 35 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü anime serisi Pokemon'da yer alan seslendirme sanatçısı Billy Kametz, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

35 yaşındaki seslendirme sanatçısı Billy Kametz’in, 4. evre kolon kanseri teşhisini açıkladıktan iki ay sonra öldüğü açıklandı.

Daily Mail’in haberine göre, perşembe günü hayatını kaybeden ABD’li sanatçının ölüm haberi, hayranlarına “iyi durumda” olduğunu ve kemoterapi tedavileriyle ve radyasyona başladığını söyledikten sonra nisan ayında kurduğu GoFundMe sayfasında ortaya çıktı.

Kametz hakkında yayınlanan taziye mesajında, “Billy Kametz ile tanışan herkes size onun bu dünyadaki en sıcak, en nazik ve en samimi insanlardan biri olduğunu söyleyecektir. Etkileyici gülümsemesiyle çabucak gülerek etrafındaki herkese neşe getiriyordu” ifadesi yer aldı.





Sanatçı, ünlü anime serisi Pokemon’da başta Ren olmak üzere birçok farklı karakteri seslendiriyordu.

İlginizi Çekebilir Ünlü müzisyen 80 yaşında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Charlie Sheen ve Denise Richards'ın kızı OnlyFans hesabını duyurdu