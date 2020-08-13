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Polen, ‘Koş’maya başladı
Polen, ‘Koş’maya başladı
Polen, üçüncü şarkısı “Koş” ile birlikte funk ve disco yönlerini ön plana çıkartıyor.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2020 - 13:35

Pandemi sürecinde stüdyo kayıtları için uzun süre titizlikle çalışan grup “Polen” miksing sürecini Çağan Tunalı'nın üstlenmesi ve son olarak Grammy Ödüllü Evren Göknar'ın Hollywood'daki Capitol Stüdyolarında masteringi tamamlamasıyla Marufane Esercilik etiketiyle tüm dijital marketlerde yerini aldı.

Kapak tasarımını Hakan Sallı'nın hazırladığı “Koş”un animasyon müzik klibinin çalışmaları yine Hakan Sallı ve Murat Kök işbirliği ile devam etmekte.

Ağustos sonunda yayınlanması beklenen klip, Polen'in ilk video klip çalışması olacak.

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