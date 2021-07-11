Polis radyosu sunuculuğundan roman yazarlığına

Polis radyosunda yıllarca sunuculuk yapan Ferhan Metin, 4 yıl önce roman yazmak için yola çıktı. Metin, “pandemi” sürecini de fırsata çevirerek kitabına son noktayı koydu. Metin'in romanı “Şafak Kokusu Suna” ismiyle okuyucularla buluştu.

Radyoculuk serüvenine sivil memur olarak görev yaptığı Polis Radyosu'nda başlayan Ferhan Metin, 25 yıl boyunca çeşitli illerde çalıştı. Sunuculuk ve program yapımı görevi sürecinde, Hadise, Gökhan Türkmen, Emre Aydın, Mabel Matiz, Bora Duran ve Gülşen gibi birçok ünlü ismi konuk etti. Yorucu ancak severek geçirdiği yılların ardından 2 yıl önce emekli oldu.

Ferhan Metin keyif alarak birçok radyo programı yapsa da çocukluk yıllarında başlayan yazma arzusunun ateşini hiç söndürmedi. Radyo çalışmaları devam ederken çok sayıda, şiir, skeç, senaryo, hikaye yazdığını söyleyen Metin, yeni çıkan romanını nasıl kaleme aldığını da SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

KURGU AKLIMDAYDI

KARAKTER GÖZLEMLEDİM: Yazma isteğim hep var oldu. Yıllar önce roman yazma isteğim çok baskın olmaya başladı. Yıllarca ülkemizin birçok yerinde görev yaptım. Birçok olay ve karakteri gözlemledim. Bu zenginlikler, roman yazma istediğimde etkili oldu. Yaklaşık 4 yıl önce yazmaya başladım. Bazı sorunlardan ötürü yazmaya ara verdim. Ancak kurgu hep aklımdaydı. Pandemi sürecinde, zihnimdeki kurguyu yeniden kaleme aldım. Şafak Kokusu “Suna” isimli romanım okuyucuyla buluştu.

YAZMAK BEREKETTİR

BÜYÜK ÖZGÜRLÜK: Öncelikle yazı yazmak büyük özgürlük. Özellikle şiir ve roman gibi yazılarda, gerçekler ve hayaliniz birleşiyor. Deniz ortasındaki yelkenli gibi. Rüzgar nereden gelir, güneş ne kadar yakar, şansınıza… Zıplayan yunusları görür müsünüz? Bilinmez. Dümende siz varsınız, dalga ya da sakin deniz; fark etmeden yol alırsınız yazarken. Deniz berekettir, yazmak da öyle benim için.

ÇOK MUTLUYUM: Bu kitabın kadın kahramanının ismi Suna. Bu isim 15 yıl önce vardı aklımda. “Bir gün bir kitap yazacağım. Kahramanın adı Suna olacak ama hikayesini bilmiyorum” diyordum. Suna'yı Şafak Kokusu ile buluşturduğum için çok mutluyum.

Her satırı bir kalbe iz bıraksın istiyorum

Yıllardır yazmayı planladığı kitabını, okuyucularla buluşturmanın mutluluğunu yaşayan Ferhan Metin, “Her satırı bir kalbe, bir insanın ruhuna iz bıraksın diliyorum” diyor. Kitabın konusuna gelince… Kitabın kahramanı Suna…

Ünlü bir ressam olan Suna, bir mağazada tanımadığı erkeğin parfümünün kokusunun etkisinde kalarak, resim yapmaya başlıyor. “Aşkın kokusu” olarak sergilenen resim büyük ilgi çekerken, ilginç tesadüflerde peş peşe geliyor.