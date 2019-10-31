Polisiye kurgu ile sanat tarihi yan yana

“Tarihli Sanat” adlı sitesi ve “Sanatın Tarihi” rumuzuyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri kitabını okurlarla buluşturdu.

Celil Sadık’ın Epsilon Yayınevi tarafından basılan Uygarlığın Ayak İzleri kitabı, uygarlığı biçimlendiren sanatçılar ve eserlerinin öykülerini, romansı ve yalın dille anlatıp bir gizem avına dönüştürüyor.

Leonardo, Michelangelo, Caravaggio ve Bernini’nin anlatıldığı bu ilk cilt bir başlangıç mahiyetinde.

Uygarlık tarihinin ikonik isimleri üzerinden yapılan bu okumada sanatçıların hayatından az bilinenler okurlarla buluşturuluyor, eserlerde de saklı sırların izine düşülüyor.