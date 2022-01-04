Polisiye sanat

Bingöl'de görev yaptığı sırada köy korucularının verdiği eşkalle robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan polis memuru Hidayet Gültekin, emekli olduktan sonra resim atölyesi açtı. Gültekin, şimdi Manisa'da yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

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Manisa’da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Hidayet Gültekin, 1990 yılında polis oldu.

Bingöl’deki görevi sırasında saldırıya uğrayan köy korucularının verdiği eşkal ile robot resim çizip teröristin yakalanmasını sağlayan Gültekin, sonraki yıllarda da yeteneği ile çok sayıda suçlunun bulunması çalışmalarına destek oldu.

Gültekin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘sanatçı belgesi’ aldı.

53 yaşında E-emekli olduktan sonra da resim atölyesi açan Gültekin, şimdi yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

“EVİMİN BİR ODASI ATÖLYEM GİBİYDİ”

Hidayet Gültekin, “Sivas’ta hobi olarak ressam ve aynı zamanda heykeltıraş olan Selahattin Aydemir ile çalışıyordum. Emniyet’e alım olacağını duymuştum. Bir başladım, baktım ki 26 yıl geçmiş ve emekliye ayrıldım… Bu süreçte resim çizmeyi hiç bırakmadım, evimin bir odası atölyem gibiydi. Toplamda 20’yi aşkın sergim var. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi gezdim” dedi.

Çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Gültekin, imkanı olmayan ailelerin çocuklarına da ücretsiz kurs verdiğini söyledi.

Gültekin, “Emekli olalı 6 yıl oldu. Milli Eğitim’e bağlı bir anaokulunda çalışıyorum, resim çizip, öğretiyorum. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nde kurs verdiğim 16 öğrencim var. Bir de maddi durumu iyi olmayan ailelerin 32 çocuğuna ücretsiz kurs veriyorum” diye konuştu. (DHA)