Polisiye yazarlarından yeni ödüller

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, 2019 yılından itibaren ‘Kristal Kelepçe: Yılın Polisiye Romanı’ ile ‘Kara Usta: Ömür Boyu Başarı Ödülü’ ve ‘Polisiye Edebiyat Onur Ödülü’ verme kararı aldı.

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Aralarında Ahmet Ümit'in de bulunduğu, sayısı yüze yaklaşan polisiye yazarlarının katılımıyla oluşan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği (TPYB) önümüzdeki yıldan itibaren yeni ödüller dağıtacak. 2017 yılında kurulan TPYB, 20 yazarın 20 polisiye öyküsünün yer aldığı ilk ortak kitap çalışması Kanlakarışık'ı Çınar Yayınları'ndan çıkarmıştı.

TPYB, önümüzdeki yıldan itibaren “Kristal Kelepçe: Yılın Polisiye Romanı Ödülü' ile onursal kapsamda yer alan ‘Kara Usta: Ömür Boyu Başarı Ödülü' ve ‘Polisiye Edebiyat Onur Ödülü' vermeyi kararlaştırdı.

‘Kristal Kelepçe: Yılın Polisiye Romanı' ödülü, TPYB'nin belirlediği zaman dilimi içinde (bu yıl için 1 Ekim 2018 – 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında) yayınlanmış romanlar arasından, TPYB Değerlendirme Komitesi ve TPYB Yönetim Kurulu tarafından incelenip seçilecek ve sonuçlar 28 Eylül 2019 tarihinde yapılacak TPYB Olağan Kongresi'nde açıklanacak.

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, 2018 Eylül ayında gerçekleştirdiği ikinci büyük toplantısında Algan Sezgintüredi'yi başkan olarak seçti.