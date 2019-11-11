Polisiyenin fenomen yazarları buluşuyor

Kara roman ve polisiye yazınında İspanya ve Türkiye’nin başarılı kalemleri bir araya geliyor. Lorenzo Silva ve Ahmet Ümit “Kara Güzeldir” adlı söyleşi ile edebiyatseverlerin karşısına çıkacak.

Kara roman ve polisiye yazınında İspanya ve Türkiye'nin önde gelen yazarları Lorenzo Silva ve Ahmet Ümit “Kara Güzeldir” adlı söyleşisi ile edebiyatseverlerin karşısına çıkacak. İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından Barceló İstanbul Otel'de organize edilen program, bugün 19:30’da başlayacak.

Söyleşide, polisiye yazını ve kara romana duyulan ilginin dünya çapında artmaya devam etmesi de ele alınacak. Usta yazarlar tarafından toplumsal cinsiyet çalışmaları, dedektiflik öyküleri ya da insanın karanlık yönlerinin kaleme alınmaya başlanmaları da öne çıkacak. Kara romanın, arkasına taktığı okuyucu kitlesi ve takipçisinin de gönlünü alarak, büyük sinema ekranını fethetmesi, oradan da günümüzün küçük ekranına sıçrayarak dizi film olarak karşımıza çıkmaya başlamasının yanı sıra; “Kara roman neden bize bu kadar çekici geliyor? Karşıt fikirli kimselerin dediği gibi sadece basit, eğlencelik bir yazın türü mü? Yoksa daha yüksek addedilen sekmelerde araştırma çalışmaları da gerektiren, makro bir yazın türü müdür?” sorularına da yanıt aranacak.