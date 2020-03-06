Politik mizah videolarıyla tanınan tiyatrocu Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı

Avukat Celal Ülgen, Twitter hesabından tiyatrocu Turgay Yıldız'ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğini açıkladı ve “Şu anda Eleştirel Tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesinde emniyet müdürlüğünde” dedi.

Turgay Yıldız da ifade işleminin bitmesinin ardından Twitter’dan açıklama yaptı. Yıldız, şunları söyledi:

“Her şey yolunda ifademi verdim. Birazdan emniyetten çıkıyoruz. Saçma bir ihbar… Sıkıntı yok.”