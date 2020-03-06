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Politik mizah videolarıyla tanınan tiyatrocu Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı
Politik mizah videolarıyla tanınan tiyatrocu Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı
Sosyal medyada paylaştığı politik mizah videoları ile tanınan tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Kültür Sanat 6 Mart 2020 - 13:00

Avukat Celal Ülgen, Twitter hesabından tiyatrocu Turgay Yıldız'ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğini açıkladı ve “Şu anda Eleştirel Tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesinde emniyet müdürlüğünde” dedi.

Turgay Yıldız da ifade işleminin bitmesinin ardından Twitter’dan açıklama yaptı. Yıldız, şunları söyledi:

“Her şey yolunda ifademi verdim. Birazdan emniyetten çıkıyoruz. Saçma bir ihbar… Sıkıntı yok.”

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