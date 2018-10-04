PONZA’dan fantastik bir klip: Gold & Round

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PONZA’nın ‘Gold & Round’ klibi, mübadele zamanı boşalan ve yıkılmaya yüz tutmuş yapıların duvarları dışında insana dair hiçbir şey kalmayan Sazak Köyü’nde çekildi. Hayali bir krallıkta geçen video, gizemli bir objenin göklerden köye inmesini konu alıyor ve simgesel olarak halk ve güç sahipleri arasındaki sınıf çatışmasına mercek tutuyor.

PONZA üyeleri, yeni klipleriyle ilgili “Bu gizemli altın küre insanlara özgürlüklerini ve güçlerini hatırlatan bir cümle veya bir fikir olabilir. Uzak gezegenlerden gelen bir varlığın bu ezilen halka yardımcı olması ve krallarını alt etmeleri ve özgürlüklerine kavuşmaları için onlara güç vermesi olarak da yorumlanabilir tabi” diyor.

ALBÜM GELİYOR

Klip, PONZA’nın önümüzdeki dönem çıkacak olan albümünün de habercisi durumunda. Vokalde ve gitarda Güneş Akyürek, fx gitarlarda Mehmet Korkmaz, davulda Salih Topuz, ve bass gitarda Burak Serter’den oluşan PONZA'nın yolculuğu Güneş Akyürek'in yaptığı ev kayıtlarını geliştirmek için davulcu ve elektronik müzik prodüktörü Salih Topuz ile güçlerini birleştirmesiyle başladı. Çıkış EP’si Free Kids’i 2015'te dijital ve plak formatlarında yayınlayan grup, 60'lar ve 70'lerin sevgi dolu protest tınılarını grunge, garage, surf ve psychedelic rock elementlerini birleştirerek kendine has bir şekilde aktarıyor.

Ekip, 10 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonun ilk konseri için Kadıköy Mecra’da dinleyicileri ile buluşacak.

Instagram: PONZA