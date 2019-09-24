Pop Art’ın dahisi Andy Warhol İstanbul’da

Pop Art sanatının öncüsü Andy Warhol ve yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, 7 Kasım- 29 Mart tarihleri arasında Andy Warhol sergisinde buluşuyor. Sanatçının, aralarında ikonikleşen Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi ünlü eserlerinin de dahil olduğu 90 adet orijinal eseri Sagol Warhol mottosuyla karşımıza çıkıyor.

UNIQ Expo, “Sanat hiç bu kadar eğlenceli olmadı!” dedirtecek bir sergiye hazırlanıyor. 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından Andy Warhol, 90 orijinal eseriyle 7 Kasım’dan itibaren McArt.ist desteği ve Begüm Alkoçlar küratörlüğünde UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak. Pop Art’a saygı duruşu niteliğindeki bu sergi, İstanbul Maslak’ta 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunacak. Pop Art sanatının öncüleri Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana'nın Türkiye’de ilk kez sergileneceği orijinal 40 eserini de karşımıza çıkaracak.

29 Mart'a kadar devam edecek olan ve 7’den 77’ye herkese hitap eden sergide çocuklar; Andy Warhol’un renkli Pop Art dünyasını ve 50’li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein'ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring'in grafitileriyle renklenecek, 60’lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler. Sergide sosyal medya tutkunları da unutulmadı… Ziyaretçiler, özel tasarlanmış dekorlarda, sanat kokan, özgün fotoğraflar çekip, paylaşım yapabilecek.