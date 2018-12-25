Pop müziğe yeni soluk

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Gökçe Güzel’in ilk single’ı Kafam Bozuk, GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarda yayınlandı. 1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye buluşturmaya hazırlanan Güzel, Bora Tosun ile çıktıkları bu müzikal yolculukta melodi ağırlıklı Türkçe sözlü akustik orkestral pop müzik alanında kendini gösteriyor.

Sözlerini Gökçe Güzel'in yazdığı bestesini Bora Tosun'un üstlendiği ilk single “Kafam Bozuk”un aranjörü ise birçok Gökhan Türkmen hitinin arkasındaki isim Aytaç Özgümüş.

Yönetmenliğini müzik dünyasından Gökhan Göktaş'ın üstlendiği klip, insanların kabullenmesi zor bir ayrılığın ardından yaşadıkları pişmanlıkların ve düştükleri yalnızlığın dışavurumunu görsel olarak anlatıyor.