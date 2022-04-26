Pop yıldızları Amazon depo çalışanları sayesinde milyonlar kazanıyor

Ed Sheeran ve Dua Lipa, Amazon depo çalışanlarından para kazanıyor. Pop yıldızları, endüstriyel tesislerde arka planda çalınan müzikten milyonlar kazanıyor.

Sozcu.com.tr

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Telif haklarını toplayan ve dağıtan endüstri kuruluşu olan Müzik için PRS, depolarda çalışanlar için çalınan müzikten elde edilen gelirde yüzde 113,8’lik rekor bir artış olduğunu, canlı müzik için telif ücretlerinde ise yüzde 29 azalma görüldüğünü açıkladı.

PRS 2022 mali raporu, 2021’de en çok çalınan şarkıların Ed Sheeran’ın Bad Habits’i ve Dua Lipa’nın Levitating’i olduğunu ortaya çıkardı. Sheeran ve Lipa’yı; Glass Animals’ın Heat Waves’i, Tion Wayne & Russ Millions’ın Body’si ve Nathan Evans’ın Wellerman’ı izledi.

Amazon, pandemi sırasında gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun bir şekilde işe alım yaptı ve 25.000 İngiliz çalışana istihdam sağladı.

ÇALIŞANLARI MOTİVE EDİYOR

Şirket daha önce, 2021 için 10.000 yeni çalışanı beklediğini açıklamıştı. Ancak Amazon, şu anda kurumsal ekiplerinde, Ar-Ge’de veya Birleşik Krallık’taki teslimat ve depo operasyonlarında çalışan 70.000’den fazla kişiyle bu hedefi çoktan geçti.

Amazon, 2010’dan beri Birleşik Krallık’ta 32 milyar sterlinden fazla yatırım yaptı.

PRS for Music CEO’su Andrea C Martin de e-ticaretin artan önemine dikkat çekerek müzik piyasasının bu durumdan nasıl etkilendiğini şu sözlerle açıkladı: “Ana caddeden çevrimiçi ticarete geçişin rakamlarımız üzerinde somut bir etkisi oldu. Endüstriyel tesislerde müziğin kullanımına ilişkin araştırmamız, yüzde 90’ının müziğin çalışanları motive etme gücüne sahip olduğu konusunda hemfikir olduğunu buldu. Müzik, ben dahil birçok insana pandemi sürecinde yardımcı oldu.”

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